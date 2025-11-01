"Россети" усилили контроль за энергообъектами перед Днем народного единства

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Компания "Россети" усилила контроль за работой энергообъектов во всех российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"В филиалах и дочерних компаниях группы организовано круглосуточное дежурство руководящего и производственного персонала", – отмечается в сообщении.

Для ликвидации аварийных ситуаций компания подготовила около 11 тысяч ремонтных бригад, а также 8 тысяч резервных источников электроснабжения для аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, "Россети" постоянно взаимодействуют с органами власти и штабами по обеспечению безопасности электроснабжения.

В Москве в День народного единства проведут более 400 мероприятий. Разноплановую программу подготовили "Москино", ВДНХ, культурные центры, библиотеки, музеи и парки. Всего к ней присоединится около 350 локаций по всему городу. Основная часть мероприятий намечена на 4 ноября.

Кроме того, 3–4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Это касается всех столичных улиц, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон действия динамического тарифа. Стоянки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме.