Московские социальные учреждения перейдут на особый график с 2 по 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В дни ноябрьских праздников, с 2 по 4 ноября, столичные социальные учреждения перейдут на особый график, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, взрослые поликлиники, подведомственные столичному департаменту здравоохранения, 2 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, 3 ноября – с 09:00 до 18:00. 4 ноября пациентов примут с 09:00 до 16:00.

Детские поликлиники будут принимать пациентов 3 ноября с 09:00 до 15:00, а на дому помощь детям во все праздничные дни окажут с 09:00 до 15:00. Кроме того, кабинеты ОРВИ будут открыты все праздничные дни с 09:00 до 15:00.

График молочно-раздаточных пунктов не изменится – они будут работать с 06:30 до 15:00.

Все женские консультации 2 ноября будут работать с 09:00 до 16:00, 3 ноября – с 09:00 до 18:00. Однако 4 ноября откроются только те консультации и центры женского здоровья, которые имеют 10 и более участков. Они будут работать с 09:00 до 16:00.

Травматологические пункты будут принимать пациентов с 08:00 до 22:00. При этом круглосуточные сохранят свой график работы.

С 2 по 4 ноября будут закрыты центры занятости населения "Моя работа" и "Моя карьера", а также центр "Профессии будущего", учебный центр "Профессионал", семейные центры и реабилитационные учреждения.

3 и 4 ноября не будут работать центры московского долголетия, флагманские центры откроются только 2 ноября.

Получить психологическую поддержку как в обычные дни, так и во время праздников можно по телефону неотложной психологической помощи по номеру 051 с городского телефона или +7 (495) 051 с мобильного. В случае необходимости экстренной социальной помощи или психологической помощи, а также для сообщения о жестоком обращении можно позвонить по указанным номерам. В каждом округе для приема звонков работают мобильные телефоны семейных центров, их можно узнать на портале "Мой семейный центр".

По своему обычному графику с 09:00 до 21:00 без выходных работает единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Также круглосуточную работу продолжит приемное отделение и отделение "Дмитровское" Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки: в нем поддержку могут получить те, кто по какой-то причине остался без жилья. По вопросам помощи бездомному человеку можно позвонить по номеру 112 или +7 (499) 357⁠-01⁠-80.

График работы центров госуслуг "Мои документы" не изменится 3 ноября – районные офисы будут открыты с 08:00 до 20:00, а флагманские – с 10:00 до 22:00. Однако рабочий день сотрудников Управления ЗАГС в центрах госуслуг будут сокращен до 19:00 в районных центрах и до 21:00 во флагманском офисе СЗАО. 4 ноября заявителей принимать не будут, а 5 ноября работа возобновится в штатном режиме.

При этом график работы сотрудников ведомств, которые ведут прием на территории центров "Мои документы", может отличаться.

Дворцы бракосочетания Москвы не будут работать 4 ноября. 2 и 3 ноября будут работать Дворцы бракосочетания № 1 и 4, а 3 ноября – сокращенный предпраздничный день до 17:00.

Церемонии бракосочетания на площадках проекта "Новые адреса счастья" будут проходить 2 ноября, но 3 и 4 зарегистрировать там брак не получится.

В центрах госуслуг офисы ЗАГС работают по графику офисов. Выходные дни в архивно-информационном отделе будут 3 и 4 ноября. К обычному графику структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы вернутся 5 ноября.

График работы также изменится у Главархива Москвы – 31 октября посетители смогут прийти в читальные залы с 09:30 до 16:30, а 1 ноября с – 09:30 до 15:00. С 2 по 5 ноября они будут закрыты и откроются 6 ноября в 12:00.

Государственные ветеринарные клиники продолжат работу в обычном режиме, график работы не изменится.

Ранее стало известно, что график работы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина изменится с 1 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Например, главное здание и Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будут работать 1 ноября с 11:00 до 20:00, 2–4 ноября – с 10:00 до 20:00. При этом вход для посетителей в указанные дни будет закрываться в 19:00.

