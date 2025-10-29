Режим работы Пушкинского музея изменится с 1 по 4 ноября

Фото: телеграм-канал "Пушкинский музей"

График работы Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина изменится с 1 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, сообщила пресс-служба учреждения.

Главное здание и Галерея искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков будут работать 1 ноября с 11:00 до 20:00, 2–4 ноября – с 10:00 до 20:00. При этом вход для посетителей в указанные дни будет закрываться в 19:00.

Мемориальная квартира Святослава Рихтера, "Мусейон" и молодежное пространство "Пушкинский. Ю" будут работать в обычном режиме. Билеты для посещения музея можно купить в кассах учреждения в порядке живой очереди, однако в пресс-службе рекомендовали приобретать их заранее на сайте.

Кроме того, 3–4 ноября парковка в Москве будет бесплатной. Это касается всех столичных улиц, в том числе с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон действия динамического тарифа. Стоянки со шлагбаумами продолжат работу в обычном режиме.