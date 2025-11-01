"Новости дня": капитальный ремонт жилого дома завершился на северо-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы завершился капитальный ремонт многоквартирного дома, построенного в 1985 году. Специалисты тщательно заделали межпанельные швы, чтобы защитить дом от влаги и холода.

Также подвергся изменениям и цоколь, а вокруг дома сделали новую отмостку, придав зданию современный и ухоженный вид. При обновлении фасада специалисты использовали современные технологии.

