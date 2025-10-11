Форма поиска по сайту

11 октября, 08:10

Город

"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме на улице Хачатуряна

В двенадцатиэтажном доме 1978 года постройки на улице Хачатуряна в Москве провели капитальный ремонт. Рабочие полностью обновили фасад и подъезды.

Для работ на фасаде использовали специальную современную технологию. В результате дом стал более энергоэффективным и красивым. Специалисты нанесли клеевой и одновременно армирующий состав, после чего будет нанесен декоративный состав, а также выполнено окрашивание всего фасада.

Подробнее – в программе "Новости дня".

