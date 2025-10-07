Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 12:15

Город

"Новости дня": в Бирюлево Восточном завершили капитальный ремонт дома

"Новости дня": в Бирюлево Восточном завершили капитальный ремонт дома

"Улицы московские": улица Александра Солженицына

"Мой район. Место встречи": район Левобережный с Натальей Сенчуковой и Виктором Рыбиным

Промышленный сектор Москвы обеспечил работой более 750 тысяч человек

Второй этап строительства Троицкой линии метро начался в Москве

Отбор добровольцев для испытаний вакцины от аллергии на пыльцу березы начался в Москве

"Это Москва. Инфраструктура": эволюция заводов

Утренний туман снизил видимость в Москве до 200 метров

Летучие мыши в Москве начали искать укрытия перед зимней спячкой

"Моя Москва": Александра Урсуляк. Часть 1

В районе Бирюлево Восточное завершили капитальный ремонт жилого дома в Михневском проезде. Фасад здания, отделанный керамической плиткой, восстановили с применением современных технологий и специальных смесей. Также в доме заменили систему отопления.

По словам специалистов, новая технология не только улучшила внешний вид здания, но и повысила его энергоэффективность. Особое внимание уделили ремонту межпанельных швов. На завершающем этапе рабочие отремонтируют балконы, входные группы и цокольную часть здания.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика