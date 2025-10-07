"Новости дня": в Бирюлево Восточном завершили капитальный ремонт дома

В районе Бирюлево Восточное завершили капитальный ремонт жилого дома в Михневском проезде. Фасад здания, отделанный керамической плиткой, восстановили с применением современных технологий и специальных смесей. Также в доме заменили систему отопления.

По словам специалистов, новая технология не только улучшила внешний вид здания, но и повысила его энергоэффективность. Особое внимание уделили ремонту межпанельных швов. На завершающем этапе рабочие отремонтируют балконы, входные группы и цокольную часть здания.

Подробнее – в программе "Новости дня".