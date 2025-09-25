Форма поиска по сайту

Новости

Новости

25 сентября, 18:05

Культура

"Моя Москва": Людмила Дмитриева. Часть 1

Актриса Людмила Дмитриева родилась в Каунасе, но называет себя москвичкой. Она не любила точные науки, но поступила на химический факультет, не мечтала стать актрисой, но стала ею.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по району Дорогомилово, народная артистка России заглянет во двор, где прошло ее счастливое детство, расскажет, кто позволял ей набивать карманы конфетами, откроет тайну цифр на детских ладонях и поделится другими секретами своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

Программа: Моя Москва
