"Мой район. Место встречи": район Арбат с Евгением Князевым

Район Арбат известен своими многочисленными переулками, которые становятся проводниками в Москву разных эпох. Реставраторы бережно восстановили исторические таблички на домах и фасады зданий.

Народный артист России Евгений Князев большую часть своей московской жизни проводит именно на Арбате, куда еще мальчишкой приехал поступать в театральное училище имени Бориса Щукина. Здесь он получил театральное образование, а позже возглавил вуз в качестве ректора.

