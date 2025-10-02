Форма поиска по сайту

02 октября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Евгением Князевым

"Мой район. Место встречи": район Арбат с Евгением Князевым

"Новости дня": движение по новому участку Мосфильмовской улицы открыли в Раменках

"Новости дня": "Активные граждане" выберут название для нового моста через Москву-реку

Собянин: жилье по программе реновации построят в районе Нагатино-Садовники

На БКЛ совершили 1 млрд поездок с момента запуска в Москве

Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспресса" в Шереметьево изменится с 2 по 5 октября

Сергей Собянин утвердил проект реорганизации части промзоны "Бескудниково"

"Утро": москвичам рассказали о погоде 2 октября

Бетономешалка перевернулась возле торгового центра "Аэробус" в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 2 октября

Район Арбат известен своими многочисленными переулками, которые становятся проводниками в Москву разных эпох. Реставраторы бережно восстановили исторические таблички на домах и фасады зданий.

Народный артист России Евгений Князев большую часть своей московской жизни проводит именно на Арбате, куда еще мальчишкой приехал поступать в театральное училище имени Бориса Щукина. Здесь он получил театральное образование, а позже возглавил вуз в качестве ректора.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
