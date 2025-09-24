Форма поиска по сайту

24 сентября, 09:45

Собянин сообщил о включении в программу реновации пяти новых площадок

Собянин сообщил о включении в программу реновации пяти новых площадок

В Москве включили пять новых площадок в программу реновации. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Строительство новых жилых комплексов начнется на улицах Большой Марьинской, Херсонской, Партизанской и на проспекте Буденного.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, эти площадки расположены в сложившихся спальных районах и станут стартом новых волн переселения. Программа реновации позволит завершить переселение жителей старых домов к 2032 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

мэр МосквыгородреновациявидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

