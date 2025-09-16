Сергей Собянин: на северо-востоке Москвы появится современный городской квартал

На северо-востоке Москвы возведут современный городской квартал, сообщил Сергей Собянин.

В Северном и Южном Медведкове построят жилые комплексы, детские сады, школу, поликлинику, подстанцию скорой помощи и культурно-досуговый центр.

Также появятся общественно-деловые объекты, что даст городу почти 6 тысяч рабочих мест. Кроме того, приведут в порядок дороги и благоустроят территорию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.