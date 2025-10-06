"Моя Москва": Людмила Дмитриева. Часть 2

Путь в профессию для актрисы Людмилы Дмитриевой лежал через текстильный институт и находившуюся рядом студию самодеятельности. Прочитанный монолог из произведения писателя Антона Чехова "Чайка" подарил ей встречу с любимым человеком, помог поступить в школу-студию МХАТ и привел на Большую Ордынку.

В выпуске программы "Моя Москва", прогуливаясь по районам Якиманка и Замоскворечье, народная артистка России расскажет, как актер Алексей Баталов заставил ее замолчать на год, признается, кто разбил ей сердце, а кто подарил надежду, и откроет другие секреты своей Москвы.

