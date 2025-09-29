Мультимедийные квесты фестиваля "Усадьбы Москвы" продлят на осенний сезон

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" для жителей и гостей столицы продолжают работать три интерактивных квеста с технологией дополненной реальности. Формат, изначально рассчитанный на летний период, будет доступен для офлайн-прохождения до 30 октября, а в онлайн-режиме – до 30 ноября, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Любителям городских легенд предлагают три сценария, каждый из которых посвящен изучению исторического района города:



"Яков Брюс: в поисках утерянной книги" – исследование Басманного района в поисках манускрипта сподвижника Петра I;

"Хамовники: хроники пропавшего репортера" – расследование с элементами временного разлома;

"Тайны старого Арбата, или Ключи от города" – поиск драгоценных камней медальона, связанного с тайной наполеоновских времен.

Для участия необходим смартфон – нужно зарегистрироваться на сайте или в веб-приложении. Пройти игру можно как на месте, сканируя QR-коды для запуска задания на фасадах усадеб, так и дистанционно.

Все, кто успешно завершит квест в режиме реальной прогулки, получат подарок в туристическом центре "Москва".

Мультимедийные игры-путешествия охватили 25 столичных усадеб трех кластеров. Согласно исследованию комитета по туризму, 85% москвичей знают о городских усадьбах, а каждый третий – их постоянный посетитель.

Фестиваль предложил новые возможности и современные форматы для культурного отдыха. Как показал опрос, для 42% гостей мероприятие стало возможностью открыть для себя ранее незнакомые исторические объекты столицы.

"Усадьбы Москвы", проходившие с 1 июня по 14 сентября, объединили свыше 50 площадок и привлекли около 900 тысяч человек. Программа включала более 2 тысяч событий, самыми популярными из которых стали музыкальные "Усадебные шедевры" в Царицыне и серия мероприятий "Новая классика в Кускове".

