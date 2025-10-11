Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

"Новости дня": Собянин сообщил о завершении реставрации флигеля усадьбы Воронцово

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Собянин сообщил о завершении реставрации восточного флигеля усадьбы Воронцово

Собянин: более 400 тыс услуг оказано Единым центром поддержки участников СВО

Собянин открыл завод крупномодульного домостроения в районе Внуково

Собянин: Москва поддержит инвесторов, развивающих электрозарядные станции

Собянин: поддержка станкостроения – инвестиция в будущее Москвы

В усадьбе Воронцово в Обручевском районе завершили реставрацию Восточного флигеля – одного из главных архитектурных элементов ансамбля. О завершении работ сообщил Сергей Собянин в своем мессенджере.

Специалисты отреставрировали фасады, кровлю и купол шпиля, воссоздав исторический облик здания. Внутри помещения установили новые двери и паркет, а также восстановили по старинным аналогам осветительные приборы. Для посетителей усадьбу планируют открыть в следующем году.

Подробнее – в программе "Новости дня".

