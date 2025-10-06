Форма поиска по сайту

06 октября, 18:15

Мэр Москвы

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

Собянин: центр коллективного пользования открыт в ОЭЗ "Технополис Москва"

Центр коллективного пользования открылся в ОЭЗ "Технополис Москва", сообщил Сергей Собянин. Объект площадью свыше 1,5 тысячи квадратных метров оснастили самым передовым оборудованием.

Там компании смогут выпускать дополнительные элементы неподалеку от своих производств. По словам мэра, это позволит ускорить выпуск продукции и снизить логистические издержки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

