Строители приступили к демонтажу нового участка Московского монорельса

Строители приступили к демонтажу Московского монорельса на участке между станциями метро "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". Специалисты начали очищать балки бывшего монорельса, чтобы установить там плиты для прогулочной зоны.

В будущем здесь появится первый в России городской парк на высоте. Там будут предусмотрены видовые точки на главный вход на ВДНХ и на район в целом.

