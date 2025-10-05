05 октября, 14:15Город
Строители приступили к демонтажу нового участка Московского монорельса
Строители приступили к демонтажу Московского монорельса на участке между станциями метро "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". Специалисты начали очищать балки бывшего монорельса, чтобы установить там плиты для прогулочной зоны.
В будущем здесь появится первый в России городской парк на высоте. Там будут предусмотрены видовые точки на главный вход на ВДНХ и на район в целом.
