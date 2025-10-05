Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 14:15

Город

Строители приступили к демонтажу нового участка Московского монорельса

Строители приступили к демонтажу нового участка Московского монорельса

Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразования в области культуры и искусства

Температура воздуха в Москве будет неделю выше климатической нормы

Награждение победителей полумарафона фестиваля "Моя столица" началось в Москве

Трое детей пострадали в аварии на улице Брусилова в Москве

Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве

В Москве простились с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым

"Новости дня": детский сад на 150 мест построили в Южном Бутове

"Новости дня": новая дорога появится в одном из районов Москвы

"Новости дня": обновление территории возле станции метро "Домодедовская" началось в Москве

Строители приступили к демонтажу Московского монорельса на участке между станциями метро "Выставочный центр" и "Улица Сергея Эйзенштейна". Специалисты начали очищать балки бывшего монорельса, чтобы установить там плиты для прогулочной зоны.

В будущем здесь появится первый в России городской парк на высоте. Там будут предусмотрены видовые точки на главный вход на ВДНХ и на район в целом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАлексей ЛазаренкоЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика