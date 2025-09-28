"Новости дня": в Московском зоопарке у капибар родились два детеныша

В Московском зоопарке у семьи капибар родились два детеныша. Причем за рождением первого могли наблюдать зрители онлайн-трансляции, так как это произошло до закрытия зоопарка. Восьмилетняя самка Малая стала матерью-героиней. Это ее десятый и одиннадцатый малыши.

Пол пока неизвестен, определить его специалисты смогут через несколько месяцев. В семье Малой и Кузьмы в столичном зоопарке живут их дочки – Скарлет и Лапочка, сын Нолик и два малыша. Остальные детеныши, рожденные за 5 лет, переехали в другие зоопарки, как только подросли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.