"Новости дня": в Басманном районе Москвы откроется новый разворот на Садовом кольце

В Басманном районе Москвы откроется новый разворот на Садовом кольце с внешней стороны на внутреннюю. Новую схему обустроят перед площадью Земляной Вал, в районе перекрестка Садового с Покровкой и Старой Басманной.

Разворот будет возможен из кармана в крайней правой полосе. Для машин добавят специальную секцию на светофоре. В результате станет свободнее на внешней стороне Садового кольца. Водители смогут экономить в пути от 5 до 15 минут.

Подробнее – в программе "Новости дня".