Самым востребованным в столице стал знак "Пешеходный переход"

Среди дорожных знаков в столице лидирует знак "Пешеходный переход". Их в городе больше, чем любых других. В прошлом году на улицах установили около 50 тысяч таких указателей, а за этот год – еще 13 тысяч.

Расписание на МЦД-3 изменится с 27 по 29 сентября. Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром будут отменены на всем маршруте следования, часть поездов проследуют укороченным маршрутом.

В вечерние часы интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

