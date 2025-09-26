26 сентября, 22:45Транспорт
Самым востребованным в столице стал знак "Пешеходный переход"
Среди дорожных знаков в столице лидирует знак "Пешеходный переход". Их в городе больше, чем любых других. В прошлом году на улицах установили около 50 тысяч таких указателей, а за этот год – еще 13 тысяч.
Расписание на МЦД-3 изменится с 27 по 29 сентября. Часть поездов на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром будут отменены на всем маршруте следования, часть поездов проследуют укороченным маршрутом.
В вечерние часы интервалы движения поездов будут увеличены до 40 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- "Новости дня": цифровая навигация появилась на четырех новых станциях Троицкой линии метро
- Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро