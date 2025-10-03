Форма поиска по сайту

Новости

03 октября, 01:10

Город

"Новости дня": в районах Алтуфьевском и Лианозово появятся жилые комплексы и детсады

В районах Алтуфьевском и Лианозово на месте старых складов, автосервисов и гаражей появятся жилые комплексы, школы и детские сады. В столице стартовал еще один проект комплексного развития территорий.

На месте устаревшей промзоны Бескудниково появится новый и современный район, центром притяжения которого станет спортивный комплекс с катком. Проект включает в себя строительство жилья по программе реновации. Территорию вокруг благоустроят, а дороги приведут в порядок.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
городвидео

