02 октября, 08:00

Город

Торт подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня основания КНР

В Московском зоопарке отпраздновали день основания Китайской Народной Республики

Панде Катюше вновь вручили подарки. В Московском зоопарке отметили день основания Китайской Народной Республики. Для любимой публикой панды приготовили двухэтажный торт из моркови, яблок и льда.

Кроме того, из ростков бамбука выложили цифру 76, символизирующую количество лет со дня образования КНР. Катюша оценила подарки, сначала съев бамбук, а затем принявшись за десерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

