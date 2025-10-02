Торт подарили панде Катюше из Московского зоопарка в честь дня основания КНР

Панде Катюше вновь вручили подарки. В Московском зоопарке отметили день основания Китайской Народной Республики. Для любимой публикой панды приготовили двухэтажный торт из моркови, яблок и льда.

Кроме того, из ростков бамбука выложили цифру 76, символизирующую количество лет со дня образования КНР. Катюша оценила подарки, сначала съев бамбук, а затем принявшись за десерт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.