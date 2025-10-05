Несколько автомобилей столкнулись на 80-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием произошло перед съездом № 79 на внешней стороне 80-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте случившегося задействованы оперативные службы города. Они уточняют обстоятельства аварии и пострадавших.

При этом движение в районе ДТП оказалось затруднено, в связи с чем транспортное ведомство призвало выбирать пути объезда.

Ранее на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. Двоих доставили в НМИЦ имени Н. И. Пирогова, еще одного – в Боткинскую больницу.

В связи с аварией движение в сторону центра было затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра. Спустя время его восстановили.

