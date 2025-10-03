Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 октября, 16:05

Транспорт

"Новости дня": новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года

"Новости дня": новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года

Около 4,5 тыс поездок в день совершают пассажиры на первом в Москве беспилотном трамвае

"Новости дня": новый разворот на Садовом кольце откроют в Басманном районе

РЖД запустили продажу билетов на поезда на Новый год

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 октября

Юбилейный состав "Иволги" представят на Киевском вокзале

Новые дорожные знаки появятся в России с 1 января

Сергей Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

"Новости дня": проходка тоннеля началась на участке будущей графитовой линии метро Москвы

АГН "Москва" представило статистику по собирающимся в России китайским автомобилям

Новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года. Табличка "Стоп-линия" станет вертикальной. Также появится знак, который будет рекомендовать оптимальную скорость для проезда "лежачего полицейского".

Погодные условия станут более очевидными благодаря обозначению "Заснеженное, обледенелое покрытие". Проинформирует водителей о том, что рядом слабослышащие участники дорожного движения табличка "Глухие пешеходы". Для зон с особым режимом проезда появится указатель "Без пропуска".

Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
транспортдорогивидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика