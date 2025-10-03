"Новости дня": новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года

Новые дорожные знаки появятся в России с 1 января 2026 года. Табличка "Стоп-линия" станет вертикальной. Также появится знак, который будет рекомендовать оптимальную скорость для проезда "лежачего полицейского".

Погодные условия станут более очевидными благодаря обозначению "Заснеженное, обледенелое покрытие". Проинформирует водителей о том, что рядом слабослышащие участники дорожного движения табличка "Глухие пешеходы". Для зон с особым режимом проезда появится указатель "Без пропуска".

Подробнее – в программе "Новости дня".