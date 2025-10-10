"Новости дня": дом со звездами на фасаде отремонтировали на Сенежской улице в Москве

В Головинском районе Москвы завершили капитальный ремонт жилого дома на Сенежской улице, известного декоративными звездами на фасаде. В кирпичном здании середины прошлого века полностью обновили подъезды, заменив окна и перила, а также отремонтировали фасад и крышу.

Особое внимание уделили сохранению исторического облика дома, включая советскую символику в виде пятиконечных звезд. Строители утеплили стены, заменили водосточную систему и отремонтировали цоколь. Всего в этом году в столице планируют привести в порядок 15 зданий с подобными архитектурными элементами.

Подробнее – в программе "Новости дня".