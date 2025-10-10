"Роскосмос" опубликовал снимок циклона "Барбара", накрывшего Москву

"Роскосмос" опубликовал снимок из космоса, на котором видно, как циклон "Барбара" накрывает московский регион и соседние области. Согласно данным Гидрометцентра, в ночь на 13 октября в Москве и Подмосковье ожидается дождь с мокрым снегом.

Циклон, пришедший с юга, принесет существенное ухудшение погодных условий. Специалисты рекомендуют жителям столичного региона быть готовыми к сложным погодным условиям и следить за обновлениями прогнозов.

