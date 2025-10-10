Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 15:15

Общество

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона "Барбара", накрывшего Москву

"Роскосмос" опубликовал снимок циклона "Барбара", накрывшего Москву

Виртуальный музей Главархива стал крупнейшим проектом по сохранению истории столицы

В программе "Москва сегодня" расскажут про столичный центр "Профессии будущего"

Пик заболеваемости гриппом в Москве ожидается в январе – феврале 2026 года

Сильные дожди и ветер придут в Москву на следующей неделе

Сезон гриппа еще не наступил в столичном регионе

"Деньги 24": эксперт рассказал, какие изменения введут для самозанятых в РФ 2026 году

"Атмосфера": 10 градусов ожидается в Москве вечером 10 октября

Первый снег может выпасть в Москве 14 октября

Первый снег может выпасть в Москве на следующей неделе

"Роскосмос" опубликовал снимок из космоса, на котором видно, как циклон "Барбара" накрывает московский регион и соседние области. Согласно данным Гидрометцентра, в ночь на 13 октября в Москве и Подмосковье ожидается дождь с мокрым снегом.

Циклон, пришедший с юга, принесет существенное ухудшение погодных условий. Специалисты рекомендуют жителям столичного региона быть готовыми к сложным погодным условиям и следить за обновлениями прогнозов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоНаталия ШкодаМуса Мстоян

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика