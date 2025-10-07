В Москве отремонтировали 8 дореволюционных домов почетных граждан

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

За 10 лет реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты восстановили 8 дореволюционных домов купцов, меценатов и благотворителей в Москве, рассказали в столичном комплексе городского хозяйства.

Например, в 2022 году привели в порядок жилой дом XIX века по адресу Лялин переулок, дом 9, строение 1. Он также известен как доходный дом почетного гражданина, благотворителя, попечителя храма Апостола Иакова Зеведеева в Казенной Слободе, доверенного лица Товарищества мануфактур Ивана Гарелина с сыновьями – Ивана Шагурина.

Объект был возведен в 1896 году по проекту Адольфа Нетыксы в стиле европейский модерн, он стал самой известной работой архитектора. Напоминающий шкатулку с украшениями дом представляет собой четырехэтажное строение с парадным входом и черными лестницами.

Главный фасад декорирован большим количеством архитектурных элементов, например орнаментом из сердец. Окна второго этажа центрального эркера оформлены замковым камнем в виде маски женской головы, которая окружена стеблями цветов. На первом этаже межоконные пространства украсили розетками, отсылающими к русской народной резьбе по дереву. Венчающий карниз с консолями завершает главный фасад.

Работы начали с расчистки и промывки поверхностей от загрязнений, после чего мастера реконструировали поврежденные участки кирпичной кладки и заделали трещины. Кроме того, места намокания обработали антигрибковым составом. В ходе капитального ремонта был восстановлен подъезд, фасад, подвал, заменены внутридомовые инженерные системы.

Специалисты провели большую работу по сохранению сложного архитектурного декора. Для того чтобы вернуть потерянный лоск лепнины, вручную восстанавливали каждый элемент, а чтобы понять, какая часть утрачена, была использована передовая технология лазерного сканирования.

В финале работ был обновлен штукатурный слой эркеров, арок и наличников, после чего фасад окрасили в цвета "зеленый Нил" и "классический белый". В местах общего пользования установлены современные энергоэффективные пластиковые стеклопакеты и новая подъездная дверь.



Помимо этого, заменили водосточные трубы и привели в порядок откосы и лестничные ограждения, а также обновили в подъезде красочный слой стен и потолков, уложили новое напольное покрытие.

В 2024 году капитально отремонтировали здание в Яковоапостольском переулке, дом 11–13, строение 1, принадлежащее почетному гражданину Сергею Шугаеву, который владел вместе с женой шестью доходными домами в Москве.

Семиэтажное здание возвели в 1909 году в неоклассическом стиле по индивидуальному проекту архитектора Ивана Кондратенко. Фасад выделен четырьмя эркерами и объемными входными группами, которые обрамлены парными пилястрами с каннелюрами и капителями ионического ордера. Два треугольных фронтона и венчающий карниз завершают здание.

При этом объект также обновили по индивидуальному проекту. Сначала специалисты промыли стены и отремонтировали штукатурный слой, после чего укрепили кирпичную кладку и использовали в местах скопления влаги антисептический раствор.

На втором этаже восстановили лепнину, привели в порядок венчающий карниз, восстановили геометрию кронштейнов и штукатурный руст. Фасад дома окрасили в цвета "серый песчаник" и "бежевый натуральный рис".

Когда завершились основные работы, специалисты отремонтировали цоколь, установили водосточные трубы и новые отливы. На крыше был заменен сплошной настил слоя обрешетки на новую конструкцию, а также разобрали старую кровлю и уложили современное покрытие вместо устаревшего.

Деревянные элементы чердачного помещения обработали огнебиозащитным составом, а также произвели работы по устройству температурно-влажностного режима. В порядок были приведены подвал и подъезды, а также проложена новая электропроводка, заменены стояки водоотведения и центрального отопления.

В 2025 году специалисты восстановили фасад жилого здания по адресу Новослободская улица, дом 33. Он также известен как доходный дом почетной гражданки Зиновии Золотарской.

Его возвели в 1914 году в стиле эклектики по проекту одного из пионеров высотного строительства Эрнста-Рихарда Нирнзее. Семиэтажное строение имеет сложную форму, например, ассиметричный главный фасад украшен архитектурными элементами, такими как прямоугольные барельефы.

Первые два этажа акцентированы рустом, а на уровне третьего – шестого этажа расположены три эркера, два из которых завершают треугольные фронтоны со стрельчатыми окнами и барельефами. Сандрики подчеркивают оконные проемы третьего и шестого этажей.

Фасады дома расчистили и обновили штукатурный слой, а там, где было необходимо, отремонтировали кирпичную кладку. Мастера привели в порядок руст, пояса, подоконники и филенки, а также покрасили подготовленную фасадную поверхность.

Историческое колористическое решение было восстановлено в цветах "зеленый Нил" для рустованной части фасада и "зеленый модерн" для верхних этажей. Также был выполнен комплекс работ по обновлению цоколя, замене водосточных труб и ремонту входной группы.

Ранее стало известно, что специалисты приступили к обновлению главного купола в храме Христа Спасителя. Для этого установили леса специальной конструкции и привлекли лучших в России мастеров, которым также предстоит заменить фрагменты покрытия на новые, сделать гидроизоляцию и привести в порядок обрешетку купола.

