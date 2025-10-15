Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 17:20

Город

"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме на Щелковском шоссе

"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме на Щелковском шоссе

Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития до 2028 года

Конференция по вопросам ответственного современного отцовства прошла в Москве

Более 5 млн руб разыграют на "Кубке Кремля" по бильярду

Слабые заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 16 октября

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве днем 16 октября

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Автомобиль влетел в столб на Каширском шоссе

Попугаи оказались на улице в Бабушкинском районе Москвы

Дом на Щелковском шоссе в Москве приобрел современный вид. В рамках капитального ремонта специалисты устранили все недостатки, используя метод "мокрого фасада".

Эта технология позволяет сделать дом не только красивым внешне, но и утеплить его. Для этого в процессе работ используются различные жидкие растворы и составы. Для удобства жителей ремонт проводили в несколько этапов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Новости дня
городвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика