"Новости дня": капитальный ремонт провели в доме на Щелковском шоссе

Дом на Щелковском шоссе в Москве приобрел современный вид. В рамках капитального ремонта специалисты устранили все недостатки, используя метод "мокрого фасада".

Эта технология позволяет сделать дом не только красивым внешне, но и утеплить его. Для этого в процессе работ используются различные жидкие растворы и составы. Для удобства жителей ремонт проводили в несколько этапов.

