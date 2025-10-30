Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал более 6 кг к зиме

Манул Тимофей из Московского зоопарка активно готовится к зиме. Зажировку он начал еще в начале октября.

На данный момент он успешно набрал вес, необходимый для того, чтобы комфортно перенести холода – это более 6 килограммов. Также шерсть Тимофея стала еще гуще.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.