Московский зоопарк разместил в соцсетях кадры с выдрой Васко. Животное устроило себе целый квест с препятствиями.

Васко решил протащить любимую игрушку-трубу через узкую щель из коряг в воду, чтобы поиграть. Для этого ему пришлось проявить смекалку и упорство.

