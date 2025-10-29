29 октября, 08:00Город
Московский зоопарк разместил в соцсетях кадры с выдрой Васко. Животное устроило себе целый квест с препятствиями.
Васко решил протащить любимую игрушку-трубу через узкую щель из коряг в воду, чтобы поиграть. Для этого ему пришлось проявить смекалку и упорство.
