Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 октября, 08:00

Город

Московский зоопарк разместил в соцсетях кадры с выдрой Васко

Московский зоопарк разместил в соцсетях кадры с выдрой Васко

Аналитики выявили разницу в расходах на содержание кошек и собак

Новости регионов: медведя заметили на территории космодрома Восточный

Юные москвичи смогут выбрать имена для лосей, живущих в парке "Лосиный остров"

В Китае предложили заботиться о пандах за 243 тыс рублей в месяц

Манул Тимофей из Московского зоопарка набрал вес к зиме

Московские ветеринары спасли гигантскую летучую мышь

Говорящий ворон Карлуша стал звездой соцсетей и кино

Новости регионов: первый прямой рейс из Иркутска в Калибо выполнен после долгого перерыва

На Чукотке реакция моржей на надувную лодку удивила наблюдателей

Московский зоопарк разместил в соцсетях кадры с выдрой Васко. Животное устроило себе целый квест с препятствиями.

Васко решил протащить любимую игрушку-трубу через узкую щель из коряг в воду, чтобы поиграть. Для этого ему пришлось проявить смекалку и упорство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика