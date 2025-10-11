Форма поиска по сайту

11 октября, 13:15

Новости регионов: огромные лежбища моржей появились на Ямале

На Ямале сформировались огромные лежбища самых крупных ластоногих – моржей. Они приплыли туда для рождения детенышей. Самцы в это время отлеживаются отдельно, неподалеку. Сейчас их изучают ученые. Их цель – найти места размножения для защиты популяции моржей при использовании Северного морского пути.

В магаданском поселке загорелась сухая трава, а после огонь перекинулся на два частных дома. Пожар локализован на площади в один гектар. Тушение продолжается. Информация о пострадавших не поступала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныерегионыпроисшествияпожарвидеоЕвгения Мирошкина

