Новости регионов: огромные лежбища моржей появились на Ямале

На Ямале сформировались огромные лежбища самых крупных ластоногих – моржей. Они приплыли туда для рождения детенышей. Самцы в это время отлеживаются отдельно, неподалеку. Сейчас их изучают ученые. Их цель – найти места размножения для защиты популяции моржей при использовании Северного морского пути.

В магаданском поселке загорелась сухая трава, а после огонь перекинулся на два частных дома. Пожар локализован на площади в один гектар. Тушение продолжается. Информация о пострадавших не поступала.

