Медведи активизировались в российских регионах

В различных регионах России, включая Подмосковье и Сочи, участились случаи выхода медведей к людям. Очевидцы сообщают о встречах с хищниками на улицах городов и вблизи населенных пунктов. В Тверской области медведя заметили стоящим на задних лапах в непосредственной близости от базы отдыха.

По словам зоологов, активность медведей связана с периодом накопления жира перед зимней спячкой. Животные начинают чаще посещать помойки в поисках пищи. Наиболее опасными считаются медведицы с медвежатами. Эксперты по безопасности рекомендуют при встрече с хищником немедленно укрыться в помещении и оповестить окружающих.

