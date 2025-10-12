Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 20:01

Город

Сотрудники Московского зоопарка перевели в подогреваемые вольеры теплолюбивых животных

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Теплолюбивые животные Московского зоопарка переведены в подогреваемые вольеры и павильоны, сообщается в телеграм-канале зоопарка.

Одними из первых во внутренний вольер переехали капибары, для них поддерживается комфортная температура 22–24 градуса. В теплые помещения также переместились кошачьи лемуры и лемуры вари и представители семейства "Игрунковые", среди которых: беличьи саймири, эдиповые, буроголовые и золотистые львиные тамарины, и бледноголовые саки.

К холодному сезону также готовится манул Тимофей. За месяц зажировки он набрал 800 граммов и достиг веса в 5,8 килограмма.

Подготовиться к зиме манулу помогает двухразовое питание и суточный объем порции не менее 400–500 граммов, иногда больше. Понедельник при этом остается разгрузочным днем, поскольку набор веса должен быть постепенным.

Читайте также


животныегород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика