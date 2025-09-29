Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 18:15

Происшествия

Новости регионов: на Чукотке туристы запустили дрон, чтобы отпугнуть медведей

Новости регионов: на Чукотке туристы запустили дрон, чтобы отпугнуть медведей

Нашествие опасных божьих коровок началось в России

Прокуратура начала проверку по делу о пожаре в приюте для животных на севере Москвы

Прокуратура начала проверку по факту возгорания в приюте для животных на севере Москвы

Прокуратура установит обстоятельства произошедшего в приюте для животных пожара в Москве

Волонтеры помогут пострадавшим после пожара животным в московском приюте

Прокуратура проведет проверку после пожара, произошедшего в приюте на севере Москвы

Новости регионов: в Орске во время рейса загорелся трамвай

Около 13 собак погибли во время пожара в приюте в районе улицы Зорге на севере Москвы

"Новости дня": в Московском зоопарке у капибар родились два детеныша

На Чукотке туристы встретили медведей. Для того, чтобы отпугнуть животных, группа запустила дрон. Сначала хищники не испугались, однако потом они отошли подальше, успокоились и уснули.

В Забайкальском крае в Центре воспроизводства редких видов животных олень набросился на сотрудника. От полученных травм мужчина скончался. Это произошло на глазах у посетителей зоопитомника, среди которых было много детей. Спокойный и безобидный на вид изюбрь сломал две перегородки своего вольера и прорвался к гусям. Персонал парка попытался вернуть его обратно в загон, но в этот момент олень начал валить рогами деревья, а потом набросился на человека. Для того, чтобы избежать дальнейшей опасности, животное пришлось застрелить.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныепроисшествиярегионывидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика