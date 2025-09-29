Новости регионов: на Чукотке туристы запустили дрон, чтобы отпугнуть медведей

На Чукотке туристы встретили медведей. Для того, чтобы отпугнуть животных, группа запустила дрон. Сначала хищники не испугались, однако потом они отошли подальше, успокоились и уснули.

В Забайкальском крае в Центре воспроизводства редких видов животных олень набросился на сотрудника. От полученных травм мужчина скончался. Это произошло на глазах у посетителей зоопитомника, среди которых было много детей. Спокойный и безобидный на вид изюбрь сломал две перегородки своего вольера и прорвался к гусям. Персонал парка попытался вернуть его обратно в загон, но в этот момент олень начал валить рогами деревья, а потом набросился на человека. Для того, чтобы избежать дальнейшей опасности, животное пришлось застрелить.

