17 октября, 08:00В мире
Британка заявила, что собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство
Британка заявила, что две ее собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство. В последний день отдыха в турецком Бодруме девушку укусила местная кошка.
На следующий день британка вернулась домой и хотела на следующей неделе поставить прививку от столбняка. Однако две ее собаки начали постоянно обнюхивали ногу хозяйки и заставили ее поехать в больницу в тот же день. Она отметила, что, если бы не внимательность ее питомцем, то отложила бы лечение и это могло привести к летальному исходу.
