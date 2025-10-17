Британка заявила, что собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство

Британка заявила, что две ее собаки спасли ей жизнь, почуяв бешенство. В последний день отдыха в турецком Бодруме девушку укусила местная кошка.

На следующий день британка вернулась домой и хотела на следующей неделе поставить прививку от столбняка. Однако две ее собаки начали постоянно обнюхивали ногу хозяйки и заставили ее поехать в больницу в тот же день. Она отметила, что, если бы не внимательность ее питомцем, то отложила бы лечение и это могло привести к летальному исходу.

