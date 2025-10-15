Форма поиска по сайту

15 октября, 23:45

Общество

В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных

В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных

В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних собак и кошек. Минприроды начало готовить поправки в закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которым каждого питомца нужно будет внести в единую государственную базу.

Регистрация может проходить через чипирование в ветклинике, но также рассматриваются альтернативы – например, использование ошейника с биркой или загрузка фотографий животного на специальный сайт. Цель инициативы – упростить поиск пропавших питомцев, повысить ответственность владельцев и сократить число бездомных животных. По оценкам разработчиков, единая система за 5–7 лет может значительно уменьшить число бездомных животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Демид Густов Алексей Лазаренко

