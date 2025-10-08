На радость питомцу: где в Москве выбрать идеальный подарок для любимца

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные производители предлагают владельцам домашних животных неопрокидывающиеся миски, стильную одежду, натуральные лакомства и косметику для питомцев, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Проект "Сделано в Москве" собрал подборку товаров от московских брендов, среди которых корма, ошейники, лежанки и эксклюзивные аксессуары для питомцев. Полный ассортимент доступен в каталоге сайта "сделановмоскве.рф".

Один из популярных производителей – компания "Шарик Дог", специализирующаяся на дизайнерских шлейках и поводках для собак. Ее продукция была представлена в арт-павильоне "Домашние животные" на Ходынском поле в рамках проекта "Лето в Москве", где наибольшим спросом пользовалась амуниция для небольших собак весом до 15 килограммов.

Бренд Dayvi предлагает натуральное питание, игрушки и аксессуары для кошек и собак, а компания "Держись меня" специализируется на амуниции ручной работы – поводках, ошейниках и игрушках с пожизненной гарантией.

Компания "Бонхруст", основанная кинологами, производит натуральные лакомства для собак и кошек без консервантов. Ассортимент включает как повседневные угощения, так и специальные лакомства для дрессировки.

В свою очередь, бренд Pepilota выпускает миски на деревянных подставках, которые не опрокидываются и органично вписываются в интерьер. Все подставки изготовлены из экологичного натурального дерева.

Проект "Сделано в Москве" объединяет более 7,5 тысячи локальных брендов и предлагает свыше 36 тысяч товаров, созданных в столице.

Ранее сообщалось, что в Москве осенью владельцам домашних животных рекомендуется регулярно посещать ветеринара для предотвращения заболевания питомцев и их подготовки к холодному времени года. Подобрать подходящую городскую ветклинику и записаться на прием можно через mos.ru.