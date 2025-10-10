Спасатели нашли место, где был зафиксирован сигнал телефона семьи Усольцевых

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Спасатели нашли место, где был зафиксирован последний сигнал телефона пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Об этом пишет RT со ссылкой на региональный СК.

Телефон был в день исчезновения семьи вечером 28 сентября. В СК отметили, что данная местность очень сложная. Здесь располагаются скользкие валуны и расщелины. На земле лежит большой слой снега, осложняющий поиски.

К месту уже направляли 6 поисковых групп с собаками. Однако из-за труднодоступности первую добравшуюся группу пришлось выводить обратно с помощью дронов.

По данным источника в правоохранительных органах, основной версией считается несчастный случай, а шансов найти пропавших живыми практически нет. При этом версии о криминале или о том, что семья могла уехать, не рассматриваются. В их доме был проведен обыск.

Сигнал телефона ранее удалось зафиксировать в 7 километрах от поселка Кутурчин. Поиски ведутся в пересеченной местности.

Об исчезновении семьи в Красноярском крае стало известно 2 октября. По данным следствия, 28 сентября туристы отправились в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестали выходить на связь.

В автомобиле пропавших нашли женскую сумку и кроссовки, а также пакеты и детское кресло. По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело.

Всего в поисковой операции задействованы около 200 человек. Для обследования местности используются беспилотные летательные аппараты.