Опубликованы кадры с места поиска пропавшей в конце сентября семьи Усольцевых

телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому и Республике Хакасия"

Появились кадры с места поиска пропавшей в конце сентября в Красноярском крае семьи Усольцевых. Ролик опубликован в телеграм-канале ГСУ СК России по региону.

На видео показана работа специалистов после обнаружения радиосигнала телефона главы семьи Сергея Усольцева. В определенный квадрат была отправлена поисковая группа с собаками. Также спасатели задействовали дрон.

Сигнал был зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски ведутся в пересеченной местности, однако ситуация осложняется обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха и значительными неровностями рельефа.

Об исчезновении семьи в Красноярском крае стало известно 2 октября. По данным следствия, 28 сентября туристы отправилась в сторону Буратинки в окрестностях поселка Кутурчин, после чего перестали выходить на связь.

В автомобиле пропавших нашли женскую сумку и кроссовки, а также пакеты и детское кресло. По версии правоохранителей, семья могла встретить по пути диких животных, убежать от них и сбиться с маршрута. Однако рассматриваются и другие версии случившегося.

По факту исчезновения туристов возбуждено уголовное дело. Всего в поисковой операции задействованы около 200 человек, включая спасателей, пожарных, полицейских, волонтеров и местных жителей. Для обследования местности используются беспилотные летательные аппараты.