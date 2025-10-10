Форма поиска по сайту

10 октября, 13:40

Олени удивились фотоловушке в Приморье

Видео: телеграм-канал "Земля леопарда" – дирекция заповедников"

Два оленя в Приморье заметили скрытую фотоловушку и удивились. Об этом сообщается в телеграм-канале национального парка "Земля леопарда".

Судя по кадрам, олени обнаружили камеру, один из них настороженно заглянул в объектив. Как рассказали в нацпарке, все животные реагируют на незнакомые объекты по-разному.

Отмечается, что олени приходят в это место, чтобы поесть водорослей. Скорее всего и эти рогатые не стали исключением.

Ранее на острове Фуругельма в Приморье был замечен редкий водяной олень. Вероятно, до острова он добрался вплавь, спасаясь от хищников. Следы этого животного также были найдены в бухте Северной.

животныерегионы

