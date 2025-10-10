10 октября, 13:40Регионы
Олени удивились фотоловушке в Приморье
Судя по кадрам, олени обнаружили камеру, один из них настороженно заглянул в объектив. Как рассказали в нацпарке, все животные реагируют на незнакомые объекты по-разному.
Отмечается, что олени приходят в это место, чтобы поесть водорослей. Скорее всего и эти рогатые не стали исключением.
Ранее на острове Фуругельма в Приморье был замечен редкий водяной олень. Вероятно, до острова он добрался вплавь, спасаясь от хищников. Следы этого животного также были найдены в бухте Северной.