Иксодовые клещи в Московском регионе будут активны до конца октября, заявил Агентству "Москва" кандидат биологических наук Павел Глазков.

"В лес идете – все равно осматриваете одежду, потому что как-то по привычке говорят, что весной только они активны – ничего подобного. Вообще, они могут до конца октября еще быть активными. Все от погоды зависит", – сказал собеседник агентства.

По его словам, при засыпании членистоногие не сразу уходят в зимнюю спячку. В случае наступления оттепели они могут вновь активизироваться.

Ранее в Подмосковье активизировались оленьи кровососки. Чаще всего насекомые обитают в заболоченных местностях около лесов, где живут крупные дикие животные. Особенно они активны в сентябре и октябре.

Если поблизости нет дикого животного, кровососки могут атаковать человека. Укус не представляет серьезной угрозы, но может вызвать зуд, покраснение и раздражение кожи.