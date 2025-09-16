В Москве началась осенняя волна активности клещей

Фото: depositphotos/sasel77

В Москве с наступлением осени наблюдается всплеск активности клещей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Паразиты плохо переносят летний зной, зато осенняя прохлада и высокая влажность, которые пришли в город, создают для их жизни наиболее комфортные условия. Этот период, часто называемый "второй волной", длится с конца августа и может продолжаться вплоть до ноября, пока первые устойчивые заморозки не отправят паразитов в зимнюю спячку", – говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют соблюдать меры предосторожности. В частности, носить одежду с длинными рукавами и плотными манжетами, не забывать про головные уборы, заправлять брюки в носки, пользоваться репеллентами, а также проводить тщательный осмотр одежды и тела после прогулок на природе.

Ранее в Москве пауки начали расселяться к зиме. Для миграции они используют восходящие потоки воздуха, этот процесс позволяет им быстро осваивать новые территории.