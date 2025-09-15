Роспотребнадзор увидел риски возникновения новых инфекций

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России существуют риски возникновения новых инфекций, в том числе из-за развития синтетической биологии. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время ввода в эксплуатацию объектов санэпиднадзора с участием Владимира Путина.

Роспотребнадзор пересмотрел подходы до 2030 года из-за развития технологий и изменений в мире.

"Риски, которые связаны с распространением инфекций в те регионы, где их не было, с возникновением новых инфекций, с реакцией недружественных нам стран и с развитием синтетической биологии", – пояснила Попова.

Она добавила, что надзорным ведомством были разработаны 124 быстрых теста, которые могут распознать инфекцию за час. Быстрое выявление болезни позволяет оперативно формировать управленческие решения. Также были пересмотрены подходы к самому формированию тестов.

Глава ведомства уточнила, что сейчас развитие лабораторной инфраструктуры и научных учреждений идет опережающими темпами. Кроме того, реализованы в срок положения санитарного щита России.

"У нас выполнены все показатели полностью. Все задачи, которые были поставлены в течение периода с 2020 по 2025 года, выполняются абсолютно четко и в срок", – заключила Попова.

Ранее Роспотребнадзор представил новый быстрый тест для выявления микоплазменной инфекции. Бактерия Mycoplasma pneumoniae часто вызывает респираторные заболевания. Заражение происходит воздушно-капельным путем. Новый тест показывает результат всего за 25–30 минут. При этом точность диагностики остается на высоком уровне.

До этого ученые создали уникальный набор реагентов, способный выявлять 25 разных вирусов. Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения.

