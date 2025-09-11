Роспотребнадзор представил новый тест на микоплазменную инфекцию

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Роспотребнадзор представил новый быстрый тест для выявления микоплазменной инфекции, сообщила пресс-служба ведомства.

Разработкой занимались специалисты ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Представители службы отметили, что бактерия Mycoplasma pneumoniae часто вызывает респираторные заболевания у детей и взрослых, включая воспаления дыхательных путей и внебольничную пневмонию.

Как подчеркнули в ведомстве, заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте с инфицированными людьми.

Новый тест отличается высокой скоростью получения результатов – всего 25–30 минут, в отличие от традиционных ПЦР-тестов, которые требуют 1,5–2 часа. При этом точность диагностики остается на высоком уровне, заверили в Роспотребнадзоре.

Ранее ученые этой же организации создали первый в России уникальный набор реагентов, способный выявлять 25 разных вирусов. С его помощью можно одновременно определять все значимые возбудители острых ОРВИ, включая энтеровирусы, аденовирусы, а также вирусы гриппа и коронавируса.

Все компоненты теста производятся в РФ, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения. Это позволяет медикам быстро ставить диагнозы и назначать лечение.