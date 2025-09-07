Тест на иммунитет к холере зарегистрирован в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тест-систему на иммунитет к холере зарегистрировали в России. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Это система, которая определяет иммунитет к холере, который сформировался или после перенесенной болезни, или после вакцинации. При том, что тест-система позволяет определять иммуноглобулины А и М, и G, давая нам понимание, как давно человек заразился и как давно он переболел", – подчеркнула она.

Как указала глава ведомства, российскими мерами наблюдения и контроля стали интересоваться в других странах.

Ранее ученые Роспотребнадзора создали комплексный тест на выявление сразу пяти опасных инфекций. В их число вошли чума, холера, сибирская язва, бруцеллез и туляремия.

Новый тест сможет фиксировать возбудитель одной из пяти инфекций за 60 минут. Он обладает высокой точностью, благодаря чему удастся выявлять минимальное число микробных клеток.

