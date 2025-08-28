В России создали тест для обнаружения 25 вирусов, включая COVID

Фото: depositphotos/alexraths

Ученые из ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора создали уникальный набор реагентов, способный выявлять 25 разных вирусов, включая грипп и COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Разработка стала первым в России тестом с таким широким спектром диагностики, подчеркнули в ведомстве. С его помощью можно одновременно определять все значимые возбудители острых ОРВИ, включая энтеровирусы, аденовирусы, риновирусы, метапневмовирус, респираторно-синцитиальный вирус, бокавирус, а также вирусы гриппа и коронавируса.

Более того, как заверили специалисты, разработанная тест-система отличается высокой точностью, что позволяет медикам быстро устанавливать диагноз и назначать соответствующее лечение.

"Все компоненты теста производятся в России, что исключает зависимость от зарубежных поставок и делает диагностику доступной для населения", – отметили в Роспотребнадзоре.

Там добавили, что внедрение инновационных методов диагностики является критически важным для обеспечения эпидемиологической безопасности, особенно в периоды сезонных вспышек ОРВИ и гриппа. Раннее выявление заболеваний играет ключевую роль в поддержании здоровья населения, заключили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили, что вакцинация против гриппа не предоставляет защиты от нового варианта коронавируса "Стратус". В прививках содержатся штаммы, актуальные для текущего эпидсезона, которые формируют иммунитет именно против них.

Однако массовая вакцинация от гриппа важна, так как снижает число тяжелых случаев, нагрузку на систему здравоохранения и риск одновременного заражения гриппом и коронавирусом, обратили внимание в Роспотребнадзоре.

В период подъема заболеваемости ведомство рекомендовало использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки, избегать контактов с больными и проветривать помещения.

