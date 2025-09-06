Бездомная собака покорила Эльбрус вместе с альпинистами

Бездомная собака покорила Эльбрус. Пес присоединился к группе альпинистов прямо во время восхождения и сопровождал их на всем пути. Более того, на вершину он поднялся раньше участников похода.

Видео с "псом-альпинистом" уже набрало популярность в сети. Инструктор, опубликовавший ролик, отметил, что животное чувствовало себя на высоте 5 600 метров так же легко, как на равнине. После восхождения собака вместе с группой благополучно спустилась вниз.

