06 сентября, 13:45

Общество

Бездомная собака покорила Эльбрус вместе с альпинистами

Бездомная собака покорила Эльбрус вместе с альпинистами

Бездомная собака покорила Эльбрус. Пес присоединился к группе альпинистов прямо во время восхождения и сопровождал их на всем пути. Более того, на вершину он поднялся раньше участников похода.

Видео с "псом-альпинистом" уже набрало популярность в сети. Инструктор, опубликовавший ролик, отметил, что животное чувствовало себя на высоте 5 600 метров так же легко, как на равнине. После восхождения собака вместе с группой благополучно спустилась вниз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов

