Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 23:55

Город

"Новости дня": правила для владельцев домашних животных изменились в Москве

"Новости дня": правила для владельцев домашних животных изменились в Москве

Попугаи оказались на улице в Бабушкинском районе Москвы

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

Медвежата-сироты на Камчатке получат новый дом

В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных

"Вопрос спорный": депутаты предложили ограничить количество животных в квартирах

"Деньги 24": россияне потратили около 350 млрд руб на корм для домашних животных

Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

Парк бездомных животных открылся в Китае

В Госдуме предложили ограничить количество животных в квартирах

В Москве изменились правила для владельцев домашних животных. Регистрация собак теперь строго обязательна. Услугу предоставляют бесплатно в государственных ветклиниках, процедура займет около 15 минут.

Сделать это нужно в течение двух недель после приобретения питомца или по достижении им возраста 3 месяцев. Иначе можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Информацию о животном и его владельце вносят в ветеринарную автоматизированную систему, питомцу присваивают номер и выдают удостоверение. Подробнее – в программе "Новости дня".

Читайте также
Программа: Новости дня
животныегородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика