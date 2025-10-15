15 октября, 23:55Город
"Новости дня": правила для владельцев домашних животных изменились в Москве
В Москве изменились правила для владельцев домашних животных. Регистрация собак теперь строго обязательна. Услугу предоставляют бесплатно в государственных ветклиниках, процедура займет около 15 минут.
Сделать это нужно в течение двух недель после приобретения питомца или по достижении им возраста 3 месяцев. Иначе можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.
Информацию о животном и его владельце вносят в ветеринарную автоматизированную систему, питомцу присваивают номер и выдают удостоверение. Подробнее – в программе "Новости дня".