"Новости дня": правила для владельцев домашних животных изменились в Москве

В Москве изменились правила для владельцев домашних животных. Регистрация собак теперь строго обязательна. Услугу предоставляют бесплатно в государственных ветклиниках, процедура займет около 15 минут.

Сделать это нужно в течение двух недель после приобретения питомца или по достижении им возраста 3 месяцев. Иначе можно получить штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Информацию о животном и его владельце вносят в ветеринарную автоматизированную систему, питомцу присваивают номер и выдают удостоверение. Подробнее – в программе "Новости дня".