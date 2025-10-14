Форма поиска по сайту

14 октября, 08:45

Регионы

Новости регионов: первый снег выпал на горнолыжном курорте "Эльбрус"

Новости регионов: пьяного водителя без прав задержали в Вологодской области

Участок трассы Уфа – Белорецк в Башкирии полностью парализовало из-за непогоды

Новости регионов: вертолет МЧС эвакуировал туристов, застрявших в горах недалеко от Сочи

Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

В Санкт-Петербурге могут ввести плату за въезд в центр города

Новости регионов: квартира загорелась в доме в Алчевске

Фура с вином перевернулась на трассе в Пятигорске

На горнолыжном курорте "Эльбрус" выпал первый снег. Белые хлопья начали засыпать поляну Азау, где располагается нижняя станция канатной дороги. Кадрами первого снега поделилась администрация "Эльбруса". На земле он не задержался, растаял так же быстро, как и появился. Эльбрус выбрали местом старта горнолыжного сезона России. Он пройдет с 4 по 7 декабря. В мероприятии могут принять участие до 12 тысяч человек.

На Курилах рыбаки поймали гигантского тунца, вес которого составил 284 килограмма. Стоимость улова, по некоторым оценкам, может превышать 2 миллиона долларов, это более 160 миллионов рублей. Нынешний улов не стал абсолютным рекордом: шесть лет назад за одного тунца покупатели заплатили 241 миллион рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский

