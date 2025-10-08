Новости регионов: водителя Mercedes-Benz оштрафовали за дрифт на парковке ТЦ в Красноярске

Водителя автомобиля Mercedes-Benz оштрафовали на 1 тысячу рублей за дрифт на парковке торгово-развлекательного центра в Красноярске. При этом мужчина утверждал, что никому не помешал. Известно, что только за год он 25 раз нарушил правила дорожного движения.

Китовое кладбище засняли с помощью дрона на Чукотке рядом с одним из прибрежных сел. Туда доставляли морских животных, чтобы обеспечить продовольствием местных жителей. Останки китов не выбрасывали, а проводили религиозные ритуалы. Например, черепа китов ставили вертикально, чтобы дух животного смотрел в сторону моря.

