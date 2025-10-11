Число пострадавших при пожаре в Красноярском крае увеличилось до пяти

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Количество пострадавших в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Сосновоборске Красноярского края увеличилось до пяти человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу города Алексея Кудрявцева.

Ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших при пожаре в жилой пятиэтажке в Сосновоборске.

По обновленным данным, два человека доставлены в больницу с отравлением угарным газом легкой степени, оставшиеся трое получили медицинскую помощь на месте.

Следователи начали проверку по факту пожара, сообщили в ГСУ СК России по региону. Выяснилось, в результате пожара погибла 48-летняя женщина, она проживала в доме со свекровью и свекром. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула с непотушенной сигаретой.

В какой-то момент вспыхнул пожар, после чего огонь распространился на крышу дома. Сотрудники СК продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Пожар площадью 2 тысячи квадратных метров вспыхнул в жилом доме в Сосновоборске в ночь на 11 октября. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать возгорание, а затем – полностью потушить огонь.

Двести человек самостоятельно эвакуировались из жилого дома после пожара. В пункте временного размещения находятся 28 человек. К тушению огня привлекались 58 человек и 18 единиц техники МЧС.