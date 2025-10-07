Блогер Эрик Давидыч рассказал, почему сгорел его тюнингованный "Москвич 3"

Фото: телеграм-канал Baza

Блогер Эрик Давидыч (настоящее имя – Эрик Китуашвили. – Прим. ред.) объяснил в своем телеграм-канале, почему сгорела его тюнингованная машина "Москвич 3".

Информация о полностью сгоревшем автомобиле, который был куплен блогером под проект постройки "1000-сильного монстра", появилась 7 октября. Инцидент произошел на 107-м километре внешней стороны МКАД. По предварительным данным, из-за пожара от кузова машины остался лишь каркас.

Давидыч рассказал, что сам он не пострадал, а машина загорелась в связи с тем, что "Москвич 3" "перетюнинговали" и автомобиль не выдержал.

"У нас оторвало задний кардан, вырвало из редуктора. И он ударил по бензобаку. После этого начался пожар", – объяснил блогер.

Он также уточнил, что в машине от "Москвича 3" был лишь кузов, а все остальное – детали тюнинга, в том числе кардан и редуктор.

